Freddie Mercury è ancora vivo? Le FOTO non lasciano dubbi

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Era il 24 novembre 1991 quandomoriva, all’età di 45 anni, nella sua casa di Logan Place a Londra, lasciando un vuoto incolmabile nella storia della musica. E nel cuore dei suoi fan. La causa del decesso, come è noto, fu una broncopolmonite che, aggravata da complicazioni dovute all’AIDS, non lasciò scampo al frontman dei Queen. Ventiquattr’ore prima della morte, il cantante aveva convocato Jim Beach, il manager dei Queen, nella sua casa per redigere un comunicato stampa ufficiale in cui spiegava: «In seguito alle disparate congetture diffuse dalla stampa nelle ultime due settimane, desidero confermare che sono risultato sieropositivo e di aver contratto l’AIDS».è veramente morto? Nonostante il comunicato ufficiale, l’accertamento della malattia e la documentazione relativa al decesso, ...