Franco Lauro tifava per il Napoli | “Così professionale che nessuno l’ha mai capito”

(Di mercoledì 15 aprile 2020)era un tifoso del. L'ha rivelato, a poche ore dalla sua morte, il collega giornalista Carlo Paris, in un commosso saluto pubblicato su Facebook: "È stato difficile per i telespettatori capire la tua passione per il. Sei stato tantoanche nel saper nascondere questo".

acmilan : Siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa di Franco Lauro, giornalista e voce dello sport italia… - RealPiccinini : Cominciammo insieme a Radio Incontro di Roma. Si capiva che aveva la stoffa del conduttore, ma come me aveva una pa… - RaiSport : Morto il nostro collega Franco #Lauro Trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore… - Fiero70600786 : RT @gisellebardot: Il mondo del basket ricorda Franco Lauro: 'Uomo d'altri tempi' Ciao Franco ?????????? - Diana01061927 : RT @gisellebardot: Il mondo del basket ricorda Franco Lauro: 'Uomo d'altri tempi' Ciao Franco ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Lauro

La scomparsa improvvisa, in totale solitudine di Franco Lauro, mi ha riportata indietro nel tempo, quando alla fine degli anni 80, partivo da Milano, in treno alla mattina presto per arrivare a ...L’ex direttore di Rai Sport e attuale corrispondente da Gerusalemme per la Rai Carlo Paris ha ricordato con affetto Franco Lauro, volto noto della redazione sportiva della televisione di stato ...