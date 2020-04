Franco Lauro | Paola Ferrari sconvolta | “Non trovo le parole” Tanti i tweet addolorati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 aprile 2020)ha fatto fatica a trovare le parole per tirare fuori il grande dolore per la scomparsa di, l’amatissimo volto sportivo Rai morto ieri 14 aprile a 58 anni. “Le parole non leproprio in questo momento”, ha scritto la giornalista. “era stato il primo in tutte le trasmissioni che conduceva ad avere una parola dolce e un pensiero per i malati e per gli infermieri e per i carcerati... qualcuno di noi sorrideva di questo… aveva una sensibilità unica”, ha scritto poi. Collega e “amico di tante avventure”, come scrive le stessa, lanon è stata l’unica a ricordaresui social. “Peritaliani tu eri il basket ma pure il calcio. Eri lo sport, eri la Rai. Per me eri uno dei colleghi più gentili. Sempre il primo che si avvicinava per un saluto, disponibile anche ...