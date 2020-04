Franco Lauro morto, “settimana scorsa avvertiva fastidio al torace, si era sottoposto a visita cardiologica”. Ivan Zazzaroni: “Una di quelle notizie che sorprendono” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il mondo del giornalismo sportivo ha pianto ieri la morte di Franco Lauro, storico volto Rai scomparso all’età di 58 anni per un arresto cardiaco. Un malore improvviso di cui, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, lui aveva avuto già qualche avvisaglia: “La scorsa settimana aveva avvertito alcuni fastidi al torace e si era sottoposto a una visita cardiologica. I medici lo avevano tranquillizzato e Franco era ritornato al lavoro”, scrive il quotidiano. In queste ore in tantissimi hanno voluto ricordarlo con un pensiero: negli occhi di molti ci sono infatti ancora le immagini dell’edizione del Tg sport per Rai News che Franco Lauro aveva condotto domenica, nel giorno di Pasqua. Se ne è parlato anche nel corso della puntata odierna di Storie Italiane su Rai1. Tra gli ospiti c’era Ivan Zazzaroni che ha definito la sua scomparsa ... Leggi su ilfattoquotidiano Franco Lauro non ce l’ha fatta : lo storico giornalista Rai ci lascia a 58 anni

FRANCO LAURO È MORTO/ Zazzaroni e Ferrari “Incarnava l'uomo Rai alla perfezione”

acmilan : Siamo profondamente addolorati dalla notizia della scomparsa di Franco Lauro, giornalista e voce dello sport italia… - RealPiccinini : Cominciammo insieme a Radio Incontro di Roma. Si capiva che aveva la stoffa del conduttore, ma come me aveva una pa… - RaiSport : Morto il nostro collega Franco #Lauro Trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore… - FrancescoAmato_ : RT @FIGC: La #FIGC piange la scomparsa di #FrancoLauro: il cordoglio del presidente #Gravina e del Ct #Mancini @gagravina @robymancio @RaiS…