Francesco Boccia non sa che l’Olanda ha fondato l’Unione europea

(Di mercoledì 15 aprile 2020) «Abbiamo la necessità di ribadire un concetto semplice: cioè che l’Italia questa Europa l’ha fondata, non l’ha fondata l’Olanda. Questa Europa è stata fondata dall’Italia, sulla nostra pelle e sulla pelle dei nostri nonni», lo ha detto con una certa sicurezza, il ministro per gli affari regionali e le autonomie, durante il programma Carta Bianca su Rai 3, come ha segnalato su Twitter il giornalista de Il Foglio, Luciano Capone. "L'Europa l'ha fondata l'Italia, non l'ha fondata l'Olanda". Il ministro @Friscrive la storia che si impara già alle scuole elementari. Trattato di Roma (1957): i paesiri della Cee🇪🇺 sonoBelgio🇧🇪, Francia🇲🇫, Germania (ovest)🇩🇪, Italia🇮🇹, Lussemburgo🇱🇺, ...

Un esempio? La questione della Cig. Dal governatore Fontana sono piovuti attacchi durissimi, “lo Stato è in ritardo”. Francesco Boccia, il ministro che ha il compito – ingrato – di muoversi nel ...ROMA Tutti per uno e uno per tutti? No, ognuno fa da se. I governatori regionali hanno deciso di andare in ordine sparso - la Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Campania scelgono la linea dura, ...