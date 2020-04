FOTO Colleen Rowland | chi è la moglie di Aaron Ramsey | un’amante della cucina per il

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 aprile 2020)è ladi, calciatore galleseJuventus: i due si sono sposati l’8 giugno 2014 presso il Caldicot Castle, nel Regno Unito ed hanno già tre figli. Di seguito alcune dellepiù belle didal profilo Instagram dello stesso calciatoreJuventus. LEPIU’ BELLE DISU INSTAGRAM (POSTATE DA) View this post on Instagram My Valentine A post shared by(@) on Feb 14, 2020 at 12:22pm PST View this post on Instagram Buon compleanno alla mamma migliore del mondo ???‍ A post shared by(@) on Feb 5, 2020 at 11:36am PST View this post on Instagram Happy birthday to my beautiful wife. So lucky to have you in my ...