Fortnite | Trasporta per 100 metri un orsacchiotto rosa gigante trovato a Rapide Rischiose

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Una delle Sfide di Mida introdotte con l’aggiornamento 12.40 dirichiede dire per 100unche potete recuperare a. Prima di proseguire se volete supportarmi come Creatore inl’ID da digitare nel negozio è X0XSHINOBIX0X (aggiornatelo ogni 14 giorni) Come completare le Sfide della Stagione 2 diCapitolo 2 Come completare la Sfidaper 100uninLa Sfida è molto semplice. Come anticipato dovete raggiungere(Cinema Drive–In), avvicinarvi ad un grosso orsettoe prenderlo, dopo di che correre o camminare per 100, dopo di che potete anche lanciarlo. Avete già letto la Recensione di? Portando a termine la sfida verrete ...