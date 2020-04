Fortnite Capitolo 2: la Stagione 3 si fa attendere con il rinvio a giugno (Di mercoledì 15 aprile 2020) Epic sta estendendo l'attuale Stagione di Fortnite, che inizialmente doveva concludersi alla fine di questo mese.Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, doveva concludersi il 30 aprile e Epic, nel suo annuncio, non ha fornito alcuna spiegazione per il rinvio. La Stagione 3 inizierà ora il 4 giugno."Abbiamo deciso di prolungare Capitolo 2 - Stagione 2 di Fortnite oltre la scadenza originale del 30 aprile. Il piano è ora di lanciare Capitolo 2 - Stagione 3 il 4 giugno",si legge sul sito ufficiale.Leggi altro... Leggi su eurogamer La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è stata rinviata a giugno

In Fortnite : Capitolo 2 ora è disponibile l'ombrello di Kingsman che difende dai proiettili

