Forlì, 50 euro al mese ai richiedenti asilo per lavorare 80 ore a settimana nei campi: 4 arresti. Il pm: “Vergognoso asservimento” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alloggiati in casolari isolati, senza acqua calda, con poco cibo, spesso ammassati su materassi piazzati in terra, alla meglio, a volte in 15 nello stesso locale. E in tasca, a fine mese, appena 50 euro dopo aver lavorato nei campi fino a 80 ore ogni settimana. Perché i caporali trattenevano anche 200 euro per quel “vitto e alloggio”. Un “vergognoso asservimento”, lo ha definito la procura di Forlì, quello al quale erano costretti circa 45 braccianti, la maggior parte richiedenti asilo, secondo l’indagine contro il caporalato della squadra mobile del capoluogo romagnolo. Sono stati arrestati 4 pachistani – ritenuti i caporali e rintracciati tra Modena, Ravenna e Treviso – e altre nove persone sono state denunciate a piede libero, tra cui anche alcuni titolari di aziende agricole di Forlì, Rimini e Ravenna, che avevano ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Ragazzo di 26 anni muore a Forlì - Speranza si aspetta lavoro condiviso con l’Europa (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alloggiati in casolari isolati, senza acqua calda, con poco cibo, spesso ammassati su materassi piazzati in terra, alla meglio, a volte in 15 nello stesso locale. E in tasca, a fine, appena 50dopo aver lavorato neifino a 80 ore ogni. Perché i caporali trattenevano anche 200per quel “vitto e alloggio”. Un “vergognoso asservimento”, lo ha definito la procura di Forlì, quello al quale erano costretti circa 45 braccianti, la maggior parte, secondo l’indagine contro il caporalato della squadra mobile del capoluogo romagnolo. Sono stati arrestati 4 pachistani – ritenuti i caporali e rintracciati tra Modena, Ravenna e Treviso – e altre nove persone sono state denunciate a piede libero, tra cui anche alcuni titolari di aziende agricole di Forlì, Rimini e Ravenna, che avevano ...

NicolaMorra63 : 50 euro al mese per 80 ore di lavoro a settimana. Questo veniva dato a dei disperati sfruttati da alcuni #caporali… - repubblica : Caporalato, quattro arresti a Forlì: richiedenti asilo pagati 50 euro al mese per lavorare nei campi - Open_gol : Gli indagati reclutavano i lavoratori, li intimidivano, e li tenevano sotto controllo, costantemente, mentre lavora… - magdulka64 : RT @NicolaMorra63: 50 euro al mese per 80 ore di lavoro a settimana. Questo veniva dato a dei disperati sfruttati da alcuni #caporali che p… - chanudaro : RT @NicolaMorra63: 50 euro al mese per 80 ore di lavoro a settimana. Questo veniva dato a dei disperati sfruttati da alcuni #caporali che p… -