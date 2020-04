Ford - Negli Usa unità mobili per fare i tamponi agli operatori sanitari

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La, in collaborazione con altri partner tra cui la Wayne State University, ha avviato una nuova iniziativa di contrasto alla crisia in corso. La Casa americana ha contribuito ad allestire unitàche sottoporranno aiper il coronavirus glie quelli di primo soccorso: le categorie più direttamente impegnate nella lotta alla pandemia e, quindi, più esposte al rischio di contagio.Fino a 100 test per veicolo. Nello specifico, il costruttore fornisce veicoli, autisti e attrezzature per implementare il servizio. DallaX, l'incubatore che nella galassia dell'Ovale blu cura progetti per la nuovatà, sono uscite una Lincoln Aviator e altri mezzi, tutti equipaggiati di kit e attrezzature per realizzare i test per il Covid-19. Ciascuna unità mobile può testare fino a 100 persone al giorno, ...