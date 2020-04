Final Fantasy 7 Remake: Come sbloccare gli esper (Di mercoledì 15 aprile 2020) Se state giocando a Final Fantasy 7 Remake vi sarete imbattuti negli esper, si tratta di creature che possono essere evocate sul campo di battaglia e che di conseguenza possono tornarvi utili durante gli scontri. In questo articolo vi spiegheremo Come ottenerle tutte. Naturalmente ogni esper vanta di abilità uniche. Come ottenere tutti gli esper in Final Fantasy 7 Remake Le creature che potete sbloccare sono: Ifrit: Sbloccato automaticamente nel corso dell’avventuraChocomoguri: Nel Capitolo 6. La Materia si trova nel livello intermedio del Settore 4, dopo aver spento tutte le lampade solari. Non prendete l’ascensore principale ma entrate in quello piccolo sulla destra. Interagite con il pannello elettronico e superate la sfida.Shiva: Nel Settore 7 dei bassifondi. Partecipate alle battaglie in realtà virtuale, quindi sconfiggete Shiva in VR dopo le ... Leggi su gamerbrain Final Fantasy 7 Remake : Come ottenere tutte le armi

