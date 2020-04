Ferrero: «Voglio finire il campionato tutelando i calciatori. Faccio da cavia pur di riprendere» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Massimo Ferraro ha parlato della ripresa del campionato. Queste le parole del presidente della Sampdoria Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto a TMW Radio per discutere dei temi legati alla ripresa del campionato di Serie A e l’emergenza Coronavirus. RIPRESA – «Chi è sovrano al momento? I presidenti o i medici? Credo a questi ultimi. Se arrivasse un parere positivo dalla commissione medica, si deve riprendere. Sono per concludere il campionato, Voglio dirlo chiaramente, non sono contrario. Capisco l’emozione che ci possono dare i ragazzi che vanno in campo. Ma noi siamo delle Ferrari e abbiamo bisogno di una revisione importante dopo due mesi di stop. Ma che succede se, durante il campionato, un calciatore si ammala? Mandiamo in quarantena tutta la squadra? O lo consideriamo come un un infortunio normale? Siamo ... Leggi su calcionews24 Screzi con ADL in conference call : Cellino e Ferrero non vogliono riprendere neanche a giugno (Di mercoledì 15 aprile 2020) Massimo Ferraro ha parlato della ripresa del. Queste le parole del presidente della Sampdoria Il presidente della Sampdoria Massimoè intervenuto a TMW Radio per discutere dei temi legati alla ripresa deldi Serie A e l’emergenza Coronavirus. RIPRESA – «Chi è sovrano al momento? I presidenti o i medici? Credo a questi ultimi. Se arrivasse un parere positivo dalla commissione medica, si deve riprendere. Sono per concludere ildirlo chiaramente, non sono contrario. Capisco l’emozione che ci possono dare i ragazzi che vanno in campo. Ma noi siamo delle Ferrari e abbiamo bisogno di una revisione importante dopo due mesi di stop. Ma che succede se, durante il, un calciatore si ammala? Mandiamo in quarantena tutta la squadra? O lo consideriamo come un un infortunio normale? Siamo ...

