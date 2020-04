Ferrero: “Faccio da cavia per il vaccino pur di riprendere. Allenamenti? Sì, distanze di 4 metri e allenatori col megafono” (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Se vogliono faccio da cavia per il vaccino pur di riprendere. Ma chi urla alla ripresa fa solo demagogia. L’importante sarà sconfiggere il Coronavirus, questo è importante, altrimenti si fa propaganda. Si può riprendere con delle precauzioni? Ma quali precauzioni durante gli Allenamenti? Coi calciatori a quattro metri l’uno dall’altro e l’allenatore col megafono dal balcone? Per me è follia!”. A parlare così, ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanàà, è il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. “Chi è sovrano al momento? I presidenti o i medici? Credo a questi ultimi. Se arrivasse un parere positivo dalla commissione medica, si deve riprendere. Sono per concludere il campionato, voglio dirlo chiaramente, non sono contrario. Capisco l’emozione che ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 aprile 2020) “Se vogliono faccio daper ilpur di. Ma chi urla alla ripresa fa solo demagogia. L’importante sarà sconfiggere il Coronavirus, questo è importante, altrimenti si fa propaganda. Si puòcon delle precauzioni? Ma quali precauzioni durante gli? Coi calciatori a quattro metri l’uno dall’altro e l’allenatore col megafono dal balcone? Per me è follia!”. A parlare così, ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanàà, è il presidente della Sampdoria Massimo. “Chi è sovrano al momento? I presidenti o i medici? Credo a questi ultimi. Se arrivasse un parere positivo dalla commissione medica, si deve. Sono per concludere il campionato, voglio dirlo chiaramente, non sono contrario. Capisco l’emozione che ...

