Fatebenefratelli | l’avvocato Dimitri Monetti dona nuovo stock di mascherine

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nell’ambito di iniziative intraprese dalle varie associazioni a sostegno degli operatori sanitari, continua l’impegno dell’Avvocatoa favore dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù –di Benevento. L’avvocato, socio del Rotary di Benevento, Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme, assistente di Materie Giuridiche presso l’Università degli Studi del Sannio, grazie ai suoi rapporti con aziende napoletane, operanti in Cina, è riuscito ad ottenere un altrodidi protezione individuale N 95 FFP2 della 3Mte in tempi rapidi, all’Ospedaledi Benevento, che ha apprezzato il gesto di liberalità, dal momento che la produzione italiana dei DPI non ha raggiunto ancora il pieno regime. Il ...