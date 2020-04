Farsa grillina sui 600 euro C’è chi insulta “i morti di fame” e chi si fa ringraziare

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Dopo il caos del primo giorno, con il blocco del sito Inps e gli attacchi degli hacker, oggi, a distanza di due settimane, iniziano finalmente ad arrivare i primi soldi. Un'”elemosina” ai professionisti e alle Partite Iva concessa, una tantum e con modalità assurde, di cui, nella maggioranza, qualcuno si vanta e altri meno. Le offese del grillino Dessì Ieri il senatore grillino Emanuele Dessì si era lasciato andare a un commento offensivo nei confronti di chi ha chiesto l’obolo al governo. “Solo oggi ho scoperto che ho fatto bene a non studiare da ragazzo. Invece di stare addosso ai libri mi sono divertito ed ho girato un po’ il mondo. Tanto mi pare di capire che sarei stato in ogni caso un morto di fame anche se fossi diventato un notaio…”. Ma forse Dessì non sa che non tutti i notai, che tanto hanno studiato, hanno ...

la grillina Nunzia Catalfo. «Il Ministro Catalfo non viene in Senato per spiegare ai parlamentari #INPSdown? No, vabbé è una fake news». La farsa del caso Inps La vicenda è quella del sito Inps in ...