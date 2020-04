Fantasiose teorie complottiste del Dottor Shiva Ayyadurai sul Coronavirus: non solo vitamina C (Di mercoledì 15 aprile 2020) Stanno prendendo piede in queste ore, anche qui in Italia, le Fantasiose teorie votate al complotto sul Coronavirus, grazie al contributo del Dottor Shiva Ayyadurai. Personaggio controverso ed in grado di far parlare di sé soprattutto negli Stati Uniti, ma improvvisamente diventato popolare qui da noi grazie alla traduzione di un suo recente intervento TV. Cerchiamo dunque di inquadrare meglio il personaggio, prima di analizzare quanto trapelato il 15 aprile dai suoi studi incentrati sul Covid-19. Le controverse idee del Dottor Shiva Ayyadurai non solo sul Coronavirus Ad esempio, il profilo perfetto del Dottor Shiva Ayyadurai viene tracciato su Wikipedia. Qualche esempio? L’uomo in passato si è attribuito il merito di essere l’inventore della posta elettronica, grazie ai suoi studi che si sono concretizzati alla fine degli anni ’70. ... Leggi su bufale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Stanno prendendo piede in queste ore, anche qui in Italia, levotate al complotto sul, grazie al contributo del. Personaggio controverso ed in grado di far parlare di sé soprattutto negli Stati Uniti, ma improvvisamente diventato popolare qui da noi grazie alla traduzione di un suo recente intervento TV. Cerchiamo dunque di inquadrare meglio il personaggio, prima di analizzare quanto trapelato il 15 aprile dai suoi studi incentrati sul Covid-19. Le controverse idee delnonsulAd esempio, il profilo perfetto delviene tracciato su Wikipedia. Qualche esempio? L’uomo in passato si è attribuito il merito di essere l’inventore della posta elettronica, grazie ai suoi studi che si sono concretizzati alla fine degli anni ’70. ...

AndreaNickBosio : @adler3175 @JosseM85 @AntonioArcieriM @Willi_Shake_01 @gadlernertweet Beh, se è per questo un alleato non ti obblig… - animaleuropeRMP : @helg_haper @DavideScotti29 @luca_vota @mgmaglie L’unica coppia di cinesi infetti erano quelli dello Spalanzani . V… - half_blade : RT @dopoilpunto: Leggo le fantasiose teorie sul 5g e ' che male faccio se vado nella seconda casa a Pasqua ' e sinceramente più che buongio… - dopoilpunto : Leggo le fantasiose teorie sul 5g e ' che male faccio se vado nella seconda casa a Pasqua ' e sinceramente più che… - pelo80 : RT @EricssonItalia: @disinformatico Ciao Paolo, vediamo che c'è molta disinformazione sul tema, con teorie fantasiose sul 5G. Come industri… -

Ultime Notizie dalla rete : Fantasiose teorie Fantasiose teorie complottiste del Dottor Shiva Ayyadurai sul Coronavirus: non solo vitamina C Bufale.net Il Coronavirus raccontato ai bambini: dall'autrice delle 'Bambine ribelli' un libro gratis online

"Il motivo per cui ho scritto questo libro è perché è importante condividere con i bambini informazioni basate sulla realtà dei fatti, e che non contengano elaborazioni fantasiose o teorie basate ...

La casa di carta 5: Il finale della quarta Parte anticipa un grosso spoiler sui prossimi episodi?

È davvero un easter egg lasciato agli spettatori o una scelta casuale? Tutte le teorie su Alicia Sierra Ovviamente la fantasia dei fan ha viaggiato in diverse direzioni dando vita amche ad altre ...

"Il motivo per cui ho scritto questo libro è perché è importante condividere con i bambini informazioni basate sulla realtà dei fatti, e che non contengano elaborazioni fantasiose o teorie basate ...È davvero un easter egg lasciato agli spettatori o una scelta casuale? Tutte le teorie su Alicia Sierra Ovviamente la fantasia dei fan ha viaggiato in diverse direzioni dando vita amche ad altre ...