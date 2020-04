Family Food Fight giovedì 16 aprile la finale su Sky Uno e in Streaming su Now Tv

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 15 aprile 2020)ladi giovedì 16su Sky Uno e Now Tv – Le anticipazioni I pugliesi Magistà o i campani Raviele? Chi conquisterà il titolo di prima famiglia vincitrice di? Saranno i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich a valutare le loro potenzialità in cucina e scegliere chi sarà ad aggiudicarsi il tanto ambito montepremi di 100.000 euro in gettoni d’oro. Anticipazioni16Lasi aprirà con una scena di famiglia: Lidia e Joe Bastianich, e Antonino Cannavacciuolo con la mamma Franca, presenteranno quattro ricette che caratterizzano le loro famiglie. La prima prova è ispirata ai “Segreti dei Giudici” e vedrà i Magistà e i Raviele impegnati nella difficile preparazione dei piatti proposti con l’aggiunta di un ...