F1 | Jean Todt | “Lascerò la presidenza della FIA alla fine del mandato”

(Di mercoledì 15 aprile 2020)ha le idee chiare:scadenza del suo terzo mandato come presidenteFIA, ossia nel 2021, lascerà la guidaFederazione. A dichiararlo è stato proprio l’ex team principalFerrari, che in un’intervista concessa a Auto Motor und Sport ha parlato del futuro, non soltanto suo eF1 ma anche dell’intero pianeta. “Nonostante io ami quello che faccio e abbia tanta passione ed energia per questo, anche se dovessero chiedermelo, non cambierò gli statuti” ha annunciato. “L’emergenza Coronavirus? Abbiamo creato un team di crisi che si riunisce per via telematica a distanza di pochi giorni. Discutiamo su come possiamo dare un contributo al mondo, adesso e anche dopo la crisi, perché anche in questo caso ci saranno conseguenze. Fino ad oggi abbiamo vissuto troppo spesso nella nostra ...