Estate 2020, potremo andare al mare? Risponde Borrelli della Protezione Civile (Di mercoledì 15 aprile 2020) Che Estate ci aspetta? potremo viaggiare e andare al mare? Il virus morirà con la bella stagione? Gli interrogativi sono tanti, le certezze, purtroppo, poche o quasi nulle. Perché questo su virus sconosciuto che ha bloccato il mondo non sappiamo, appunto, nulla: non sappiamo se sparirà in Estate, non sappiamo se sparirà per poi riapparire in autunno. E questo pone tutto nell'incertezza, incluse le vacanze estive. Ieri a Rainews, il sottosegretario del Ministero ai beni culturali e turismo, Lorenza Bonaccorsi, ha detto che «andremo al mare questa Estate. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così. Ci stiamo lavorando - ha spiegato - dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano ... Leggi su howtodofor Estate 2020 - la proposta delle regioni : fino a 500 euro di bonus alle famiglie per andare in vacanza

Estate 2020 - la verità sulle gabbie di plexglass in spiaggia

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 aprile 2020 : il Sagittario cerca nuovi orizzonti - il Capricorno programma l’estate (Di mercoledì 15 aprile 2020) Checi aspetta?viaggiare eal? Il virus morirà con la bella stagione? Gli interrogativi sono tanti, le certezze, purtroppo, poche o quasi nulle. Perché questo su virus sconosciuto che ha bloccato il mondo non sappiamo, appunto, nulla: non sappiamo se sparirà in, non sappiamo se sparirà per poi riapparire in autunno. E questo pone tutto nell'incertezza, incluse le vacanze estive. Ieri a Rainews, il sottosegretario del Ministero ai beni culturali e turismo, Lorenza Bonaccorsi, ha detto che «andremo alquesta. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così. Ci stiamo lavorando - ha spiegato - dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano ...

fanpage : Come si andrà in spiaggia durante l’estate 2020: barriere di plexiglass e ombrelloni a distanza #14aprile - repubblica : Coronavirus, Lopalco: 'Ci aspetta un’estate di sacrifici senza movida e lidi affollati. La parola d’ordine sarà: te… - ilfoglio_it : Un'estate al mare? Meglio di no. Il direttore @claudiocerasa ospite di @storie_italiane: “Dobbiamo accettare il fat… - Stasera_in_TV : RAI MOVIE: (23:05) La mafia uccide solo d'estate (Film) #StaseraInTV 15/04/2020 #SecondaSerata @raimovie - twittopolis : Questi non stanno bene.Vacanze in Puglia: bagnanti verranno -