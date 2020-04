Emma Watson compie 30 anni | qui la sua storia beauty da ripassare

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Un cocktail di romanticismo e modernità: questa la combinazione che ha reso Emma Watson non solo un’icona di stile, ma anche un punto di riferimento-à-beauté assoluto. Cresciuta praticamente sotto i riflettori (aveva undici anni quando ha recitato nel primo film della saga di Harry Potter), le sue acconciature e il suo make-up sono radiografati da sempre. Ma ogni volta l‘attrice, modella, attivista e femminista britannica non manca mai di apparire sofisticata e bon ton. Non a caso, dopo che era stata nominata «Viso più bello del 2011» agli Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces, Lancôme l’ha scelta come ambasciatrice mondiale della maison. Con il suo charme contemporaneo Emma ha portato decisamente una ventata di freschezza al beauty brand francese. Oggi la diva si dichiara addicted della cosmetica cruelty free, vegana e sostenibile e il suo beautycase si compone di prodotti eco-compatibili. Abbiamo passato ai raggi X il suo beauty file: leggete e prendete appunti!