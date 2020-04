Emergenza Coronavirus | norme e strumenti a tutela del conduttore nelle locazioni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 aprile 2020) di Marco Visconti* Il protrarsi della chiusura delle attività definite non essenziali, disposta con dpcm (decreto del presidente del Consiglio) dell’11 marzo 2020, in vigore dal giorno successivo, aggrava lo stato di difficoltà economica in cui vengono a trovarsi molti imprenditori, piccoli o grandi che siano. Per molti di loro una voce importante di spesa è costituita dal canone di affitto dei locali presi in locazione per l’esercizio dell’attività. La questione interessa anche gli studi professionali in generale (per i quali, tra l’altro, in alcune regioni, è stata disposta la chiusura obbligatoria) pur tenendo conto della norma inserita al n.7 dell’art. 1 del dpcm sopracitato, che prevede “la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità ...