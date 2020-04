Emergenza Coronavirus, da Atitech 20mila mascherine per medici, infermieri e OSS della Campania (Di mercoledì 15 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: Atitech, azienda napoletana leader in Italia ed in Europa nella manutenzione di aerei, ha voluto contribuire al rafforzamento delle dotazioni sanitarie dei presidi in lotta contro il virus. Ventimila mascherine donate al Centro smistamento della Task force Anti-Coronavirus istituita dalla Regione Campania perché siano consegnate a medici, infermieri ed operatori sanitari. È il gesto di solidarietà con cui Atitech, azienda napoletana leader in Italia ed in Europa nella manutenzione di aerei, ha voluto contribuire al rafforzamento delle dotazioni sanitarie dei presidi in lotta contro il virus. Acquistate in Cina, e tutte perfettamente omologate con marchio CEE, si tratta di diecimila mascherine di tipo FFP2 e le altre diecimila di tipo chirurgico.“Sono dispositivi che già usiamo in azienda per alcune lavorazioni – spiega il ... Leggi su 2anews Emergenza Coronavirus - Osti : «Bergamo? Immagini strazianti - ma la città si rialzerà»

Emergenza Coronavirus - norme e strumenti a tutela del conduttore nelle locazioni commerciali

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Fmi: “L’Italia ha dato una risposta forte all’emergenza coronavirus” La Stampa Coronavirus e affitti immobiliari: un riepilogo della situazione

L’emergenza coronavirus sta mettendo in serie difficoltà il mercato immobiliare. La circostanza riguarda tanto le case in vendita quanto quelle che erano già poste in affitto nell’era pre-Covid-19. In ...

Emergenza coronavirus, Ricciardi: «Imprudente riprendere il calcio»

Intervenuto a Il Mattino, il componente dell’OMS Walter Ricciardi ha detto la sua sulla ripresa del calcio in tempi brevi Calcio si, calcio no. Questo il dibattito che preme le società calcistiche, ...

