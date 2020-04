Elezioni Usa 2020: Obama ha dato il suo sostegno Biden (Di mercoledì 15 aprile 2020) L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha dato formalmente il suo endorsement a Joe Biden tramite un video postato sui social. “Scegliere Joe Biden come mio vice è stata una delle migliori scelte che abbia mai fatto ed è diventato un mio amico stretto”, ha detto Obama. “Credo che Joe abbia tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente ora”. Obama ha lodato il carattere e la resilienza di Biden, qualità che fanno di lui l’uomo giusto per guidare il paese in questo momento di grande crisi. Senza mai nominare Trump, l’ex presidente ha aggiunto che i repubblicani alla Casa Bianca e al Senato sono interessati solo al potere, non al progresso dell’America. L’endorsement di Obama, che aveva tenuto un basso profilo durante le primarie democratiche, è arrivato due giorni dopo quello di ... Leggi su italiasera ELEZIONI USA/ Biden-Trump - Democratici in difesa dopo il ritiro di Sanders

