Elettra Lamborghini: desiderio maternità, ma c’è un ostacolo da superare (Di mercoledì 15 aprile 2020) Elettra Lamborghini esprime un desiderio: vorrebbe avere dei figli, ma ammette che non è facile. Su Instagram risponde alle domande dei fan che le chiedono se vorrebbe un giorno essere mamma Fonte: InstagramIn quarantena, ogni tanto la noia può venire a farci visita. Anche per i personaggi famosi. Ecco che per trascorrere il tempo, Elettra Lambroghini risponde alla domande dei fan su Instagram. Una in particolare ha attirato l’attenzione: vorresti dei figli? La cantante che spesso pubblica contenuti divertenti che accolgono il consenso dei fan, questa volta si è lasciata andare ad un momento quanto mai profondo. La sua risposta ha un po’ spiazzato, forse perché non è stata approfondita. Infatti, l’ereditiera alla precisa domande se vorrebbe avere dei figli ha risposto: “Sì, ma non è facile”, ... Leggi su chenews Elettra Lamborghini : "figli? Li vorrei ma non è facile"/ "Vorrei adottare - ma..."

