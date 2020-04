Elena Sofia Ricci si confessa | “Mi sento prigioniera”

Leggi su bigodino

(Di mercoledì 15 aprile 2020) A poco tempo dalla messa in onda della sua serie tv, che comincerà il 23 aprile,ha rilasciato un’intervista nella quale sisulle sue emozioni e sentimenti in questo periodo di quarantena nazionale. Quasi come una portavoce di moltissimi pensieri, l’attrice afferma: “Miprigioniera”. Il 23 aprile andrà in onda per la prima volta su Rai 1 Vivi e lascia vivere, la serie tv che vede come attrice proprio. L’attrice, però, al momento si trova ferma: ha posticipato la fine dei lavori per un doppiaggio di un film, ha bloccato le riprese di Che Dio ci aiuti 6 e altri impegni lavorativi. View this post on Instagram Quarantena… #iorestoacasa (Riflessione di un fan) #Loro ...