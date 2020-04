Economia e banche Usa piegano le Borse. Piazza Affari perde oltre 4%, spread a 240 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Seduta pesante in Europa e negli Stati Uniti, con la recessione che mostra i suoi primi effetti concreti. La produzione industriale americana ha registrato il calo più pesante dal 1946 e le vendite al dettaglio sono scese di quasi il 9% a marzo, mentre prosegue la stagione delle trimestrali e le grandi banche Usa vedono gli utili dimezzati. In picchiata il petrolio: le previsioni sul crollo record della domanda di greggio per il 2020 mettono nuovamente sotto pressione i prezzi. Vendite sui BTp italiani, soprattutto nelle scadenze di breve termine Leggi su ilsole24ore Coronavirus - doppio choc sull’economia : come durante una guerra soffrono sia la domanda sia l’offerta. “Le banche centrali possono poco - i governi limitino i danni”

