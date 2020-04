Ecco il dossier per riaprire l’Italia che Conte ha scelto di ignorare

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Sulle scrivanie circolano «troppi documenti». Molti anche «discutibili», dicono dal mondo delle imprese. Nelsulla fase due, quello della ripartenza, il governo sembra navigare a vista. Diviso tra le raccomandazioni del famigerato comitato tecnico-scientifico e i suggerimenti di task force, associazioni di categoria e sindacati, al lavoro per capire come organizzare fabbriche e uffici nel periodo di convivenza con il virus. Dopo aver prolungato il lockdown fino al 3 maggio, lunedì Palazzo Chigi ha elaborato con le parti sociali un ulteriore possibile schema di riapertura, ipotizzando la ripartenza di aziende agricole e pezzi del made in Italy (tra moda, auto e metallurgia) già tra il 18 e il 20 aprile, a patto che si seguano i protocolli sindacali. Ma di certo, la babele di comitati, esperti e consulenti nominati da Palazzo Chigi e ministeri ...