EA Sports FIFA 20 Stay and Play Cup: EA e la FIFA svelano il programma completo e i dettagli per seguire la competizione (Di mercoledì 15 aprile 2020) La scorsa settimana Electronic Arts, in collaborazione con la FIFA, ha annunciato uno dei suoi più grandi programmi ed esperienze più belle per i giocatori che sta creando come parte della sua iniziativa "Stiamo a casa, Giochiamo insieme". La EA Sports FIFA 20 Stay AND Play CUP, dal 15 al 19 aprile, chiamerà a raccolta il mondo del calcio e solleverà lo spirito della sua comunità globale durante i cinque giorni delle competizioni.Venti calciatori professionisti di club di fama mondiale si sfideranno per il torneo in scontri diretti e pronti a portare i loro talenti sul campo virtuale e di fronte a un pubblico globale.I fan e i giocatori di FIFA allo stesso modo stanno aspettando uno dei più grandi momenti dell'anno per lo sport, ma chiunque sia in cerca di intrattenimento può sintonizzarsi durante le oltre 20 ore di trasmissione ... Leggi su eurogamer FUT non funziona - problemi con i server di FIFA 20 : il motivo spiegato da EA Sports

