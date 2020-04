Dune, Denis Villeneuve: "Ecco perché saranno due film" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il regista di Dune, Denis Villeneuve, parla dell'approccio all'adattamento del romanzo fi Frank Herbert e spiega il motivo per cui ha scelto di farne due film. Dopo l'arrivo delle prime immagini di Dune sul web, il regista Denis Villeneuve torna a parlare dell'adattamento del romanzo di Frank Herbert spiegando le ragioni della decisione di farne due film. "Non avrei accettato di realizzare un adattamento del romanzo facendone un unico film" ha spiegato Denis Villeneuve. "Quell'universo è troppo complesso, si tratta di un mondo che conserva il proprio potere nei dettagli". Il primo a saggiare la difficoltà dell'adattamento è stato David Lynch quando, nel 1984, ha realizzato la sua versione di Dune che si è rivelata un flop. Denis Villeneuve, però, non si limiterà a trarne due ... Leggi su movieplayer Dune : Kyle MacLachlan non vede l'ora di vedere la versione di Denis Villeneuve

