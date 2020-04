Dove vive Alessandro Del Piero a 45 anni? Le FOTO vi sconvolgeranno

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Senza dubbioDelè considerato uno dei migliori calciatori italiani di sempre, a prescindere dalla maglia che indossa sul campo. Ha giocato a lungo nella squadra torinese della Juventus e della Nazionale italiana, poi, in seguito all’abbandono della carriera sportiva, Delè diventato opinionista di Sky Sport. Oggi il calciatore ha 45e per i fan è l’intramontabile ‘Alex’: ma vi siete mai chiesti? Si tratta di una casa pazzesca: difficile per chiunque non sentire un pizzico di sana invidia.DelDopo aver appeso gli scarpini al chiodo,Delsi è trasferito negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles,l’ex calciatore ha acquistato una mega villa, aperto un ristorante e delle accademie. Al suo interno l’abitazione ...