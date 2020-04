DONALD TRUMP TAGLIA FONDI OMS Il tycoon “Epidemia gestita male | ha insabbiato”

Corriere : Trump blocca i fondi e attacca l’Oms. Le critiche di Bill Gates: «Oms necessaria come non mai» - fanpage : Ultim'ora La linea dura di Donald Trump nei confronti dell'Oms - Agenzia_Ansa : Donald Trump approva la dichiarazione di stato di calamità per il Wyoming a causa del coronavirus. Un via libera ch… - 1970Germano : RT @Corriere: Trump blocca i fondi e attacca l’Oms. Le critiche di Bill Gates: «Oms necessaria come non mai» - TerzoTempo54 : RT @VNotKind: Ieri notte Trump ha scaricato l'Oms! Congelati i fondi ad essa destinati, T ha ordinato di aprire un'indagine sui suoi compor… -

DONALD TRUMP Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : DONALD TRUMP