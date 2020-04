Djokovic dona un milione di euro agli Ospedali di Bergamo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Novakhato, senza farsi pubblicità, undidi. La cifra non è sicura, ma lazione sì. Ne ha parlato Peter Assembergs, direttore dell’ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) diOvest, durante l’ultima puntata di “Porta a Porta”. “Ci sono arrivatezioni importanti anche dall’estero e a me questo ha colpito. Che mi è rimasta impressa è quella di Novak, numero 1 del tennis mondiale, che ha già fatto delle grandizioni per la Serbia, il suo Paese, che però avendo saputo le notizie della Lombardia e della provincia diha voluto pensare anche a noi. Per me questo è un grand’uomo, spero un domani di poterlo abbracciare”, ha detto Assembergs. L'articoloundidi ...