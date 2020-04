Distanziamento balneare: incubo al sole (Di mercoledì 15 aprile 2020) Andrea Cuomo L'estate dell'anno di disgrazia duemilaventi è quella in cui si festeggeranno (si fa per dire) i sessant'anni di Estate, brano immortale di Bruno Martino, il cui concetto centrale, espresso nel ritornello, è: odio l'estate L'estate dell'anno di disgrazia duemilaventi è quella in cui si festeggeranno (si fa per dire) i sessant'anni di Estate, brano immortale di Bruno Martino, il cui concetto centrale, espresso nel ritornello, è: odio l'estate. E noi italiani per celebrare l'evento useremo il metodo Stanislavskij, immedesimandoci nel testo della canzone. Odieremo l'estate. Non sarà difficile, credeteci. Non avremo soldi. Chi rimedierà qualche spicciolo per portare la famiglia in villeggiatura avrà poca scelta. Prendere aerei e treni sarà vietato oppure difficile oppure sconcertante. Andare all'estero ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 aprile 2020) Andrea Cuomo L'estate dell'anno di disgrazia duemilaventi è quella in cui si festeggeranno (si fa per dire) i sessant'anni di Estate, brano immortale di Bruno Martino, il cui concetto centrale, espresso nel ritornello, è: odio l'estate L'estate dell'anno di disgrazia duemilaventi è quella in cui si festeggeranno (si fa per dire) i sessant'anni di Estate, brano immortale di Bruno Martino, il cui concetto centrale, espresso nel ritornello, è: odio l'estate. E noi italiani per celebrare l'evento useremo il metodo Stanislavskij, immedesimandoci nel testo della canzone. Odieremo l'estate. Non sarà difficile, credeteci. Non avremo soldi. Chi rimedierà qualche spicciolo per portare la famiglia in villeggiatura avrà poca scelta. Prendere aerei e treni sarà vietato oppure difficile oppure sconcertante. Andare all'estero ...

Mamox__ : Sì, ma il distanziamento degli ombrelloni è la cosa più semplice in spiaggia. Ma per i bagni in mare? Per il caffè… - martinogiovanni : Credo sia molto più fattibile e ragionevole lettini, sdraio e ombrelloni distanziati, distanziamento sociale (balne… - carlogubi : La crisi e il panico all'estero dimezzeranno la stagione balneare Rimuovete gli ombrelloni dispari raddoppiando il… - Charles_1831 : Posto che potrebbe essere un mio sogno che si avvera, quello del distanziamento sociale in spiaggia aldilà della pa… - PGDL : RT @marymariani86: Estate 2020 post (si spera) #coronavirus. Al mare con le mascherine? Dal #Gargano no a ingressi contingentati e distanzi… -

