"Distanze sociali fino al 2022", è l'ipotesi dei ricercatori di Harward (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alessandro Ferro I ricercatori di Harward non hanno dubbi: mantenere le Distanze sociali fino al 2022 e prepararsi all'idea che il virus potrà ricomparire almeno fino al 2024 con nuovi focolai. Incertezza, invece, sulla durata dell'immunizzazione degli ex-Covid, decisiva per formare un'immunità di gregge Il pessimismo viene da oltreoceano, quello che prospettano i ricercatori dell'Università di Harward non lascia presagire nulla di buono: le Distanze sociali potrebbero durare fino al 2022, in pratica per un altro anno e mezzo. Un'enormità. è questa l'indicazione che arriva dalla Harvard University’s Chan School of Public Health. Prolungare anche di due anni le misure restrittive per arginare il Covid favorirebbe la riduzione del rischio di nuovi focolai ed impedirebbe agli ospedali di raggiungere il livello di saturazione. Lo studio ... Leggi su ilgiornale Prima o poi l’epidemia passerà. Ma le distanze sociali resteranno. L’emergenza ha già cambiato il rapporto con gli altri. Bisognerà riprogettare le relazioni interpersonali (Di mercoledì 15 aprile 2020) Alessandro Ferro Idinon hanno dubbi: mantenere leale prepararsi all'idea che il virus potrà ricomparire almenoal 2024 con nuovi focolai. Incertezza, invece, sulla durata dell'immunizzazione degli ex-Covid, decisiva per formare un'immunità di gregge Il pessimismo viene da oltreoceano, quello che prospettano idell'Università dinon lascia presagire nulla di buono: lepotrebbero durareal, in pratica per un altro anno e mezzo. Un'enormità.; questa l'indicazione che arriva dalla Harvard University’s Chan School of Public Health. Prolungare anche di due anni le misure restrittive per arginare il Covid favorirebbe la riduzione del rischio di nuovi focolai ed impedirebbe agli ospedali di raggiungere il livello di saturazione. Lo studio ...

Ultime Notizie dalla rete : Distanze sociali "Distanze sociali fino al 2022", è l'ipotesi dei ricercatori di Harward ilGiornale.it Coronavirus e bambini, le paure che non sanno confessare. Prendeteli sul serio (e non fidatevi del loro sorriso)

Ne sa misurare la distanza da sé, sa quali accortezze avere ... Senza alcun filtro, essi sono esposti agli sconvolgimenti sociali, politici e anche ecologici che essi devono accettare ed elaborare ...

Coronavirus, altri sei giorni per completare la distribuzione delle mascherine

Lì l’obbligo di indossare le mascherine già vale: sui mezzi pubblici, sui taxi e mezzi a noleggio con conducente, nei negozi e a fare la spesa, negli uffici e luoghi chiusi, ma anche negli spazi ...

