Disneyworld | italiani bloccati in Florida Bordoni | «Di Maio intervenga con un volo

armandodbl : RT @leggoit: Disneyworld, 180 dipendenti italiani in ostaggio: parchi chiusi, bloccati in Florida. «Senza lavoro e senza poter tornare a ca… - theparksit : RT @debHermy: Un po'di chiarezza su questa storia di #disneyworld - debHermy : Un po'di chiarezza su questa storia di #disneyworld - infoitcultura : Disneyworld chiude, i ragazzi italiani rimangono bloccati a Orlando - gonewasanytrac3 : Gli italiani che sono rimasti “bloccati” a DisneyWorld dovrebbero pensarci quaranta volte prima di fare quelli mess… -

Ultime Notizie dalla rete : Disneyworld italiani

È il contenuto originale di Disney+ che ha riscosso più successo e che ha indubbiamente richiamato una grossa fetta di abbonati al lancio del servizio, oltreoceano prima e in Italia poi: The ...Duecento italiani bloccati in Florida senza una casa e al momento senza un volo di ritorno per raggiungere il nostro Paese. Tutto nasce dalla decisione di Walt Disney di licenziare temporaneamente ...