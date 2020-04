Disneyworld | 200 dipendenti italiani senza lavoro bloccati in USA (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tantissimi italiani che lavoravano a Disneyworld sono come prigionieri in Florida. Tornare nel nostro Paese è impossibile per aspetti logistici e costi. Brutte notizie per diversi italiani bloccati negli Stati Uniti, e nello specifico ad Orlando, in Florida. Si tratta di ben 200 lavoratori di Disneyworld tutti senza lavoro purtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus che … L'articolo Disneyworld 200 dipendenti italiani senza lavoro bloccati in USA è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tantissimiche lavoravano asono come prigionieri in Florida. Tornare nel nostro Paese è impossibile per aspetti logistici e costi. Brutte notizie per diversinegli Stati Uniti, e nello specifico ad Orlando, in Florida. Si tratta di ben 200 lavoratori dituttipurtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus che … L'articolo200in USA è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ilriformista : L’odissea di 200 ragazzi italiani, licenziati da #DisneyWorld e bloccati negli Stati Uniti #Orlando - chiccakikyo : #DisneyWorld ha sospeso 43.000 dipendenti a causa del #coronavirus e gli ha intimato di lasciare gli alloggi. Tra q… - oldmanriversoul : RT @AndreaMarinelli: ???????? In Florida ci sono 200 ragazzi italiani che non sanno come tornare a casa in sicurezza. Il coronavirus gli impedi… - MaristellaGran2 : @GiorgiaMeloni ma sti 200 ragazzi italiani licenziati in tronco a DisneyWorld a Orlando, così al brucio sbattuti fu… - Sabatin42249197 : RT @Corriere: Gli italiani di Disneyworld: «In 200 bloccati in Florida e senza casa, fateci tornare» -