Disney+ e la censura del lato B di Daryl Hannah nel film del 1984 Splash: è polemica (Di mercoledì 15 aprile 2020) A pochi giorni dall’ufficialità della piattaforma streaming Disney+, i gestori hanno già deciso di intervenire su alcune pellicole considerate non idonee ai bambini. Il nuovo amministratore Bob Chapek ha infatti stabilito di ritoccare alcune scene di nudo integrale di un film datato 1984, all’epoca indicato adatto ai bambini dai 13 anni in su. Tuttavia le modifiche riportate su alcune scene, non rendono merito alla protagonista stessa, Daryl Hannah. Modifiche ai capelli Nel film l’attrice Daryl Hannah interpreta una sirena Madison, di cui è innamorato Allen, interpretato da Tom Hanks. Durante il film, la sirena viene inquadrata da dietro completamente nuda con i capelli al vento. A suo tempo quella scena più peccaminosa era stata considerata adatta per i bambini dai 13 anni in su. Adesso però a recriminare è Disney + che ... Leggi su nonsolo.tv Splash – Una sirena a Manhattan - su Disney+ una censura raffazzonata

