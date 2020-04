Disney+ censura il nudo femminile in un film sulla sirenetta - (Di mercoledì 15 aprile 2020) Gianni Nencini In ottemperanza alla sua linea editoriale di offerta dedicata a tutta la famiglia, Disney Plus ha deciso di censurare il lato b di Daryl Hannah nel film del 1984 "Splash - Una sirena a Manhattan" con Tom Hanks Non è un mistero che la piattaforma Disney Plus proponga un'offerta dedicata a tutta la famiglia, con una particolare attenzione alla sensibilità dei più piccoli; proprio in questa ottica il servizio in streaming ha deciso di effettuare alcuni ritocchi anche ad un film classico come "Splash - Una sirena a Manhattan". La pellicola, uscita nel 1984, è un riadattamento della classica storia della sirenetta, interpretata dalla bellissima Daryl Hannah. L'umano di cui la creatura marina si innamora ha il volto di un giovane Tom Hanks e la regia è firmata da Ron Howard, il mitico Richie Cunningham di "Happy Days", che in ... Leggi su ilgiornale Disney+ e la censura del lato B di Daryl Hannah nel film del 1984 Splash : è polemica

Splash – Una sirena a Manhattan - su Disney+ una censura raffazzonata

Disney+ censura il “lato b” di Deryl Hannah in “Una sirena a Manhattan” e i fan protestano : “Non solo inutile - ma anche mal fatta” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Gianni Nencini In ottemperanza alla sua linea editoriale di offerta dedicata a tutta la famiglia, Disney Plus ha deciso dire il lato b di Daryl Hannah neldel 1984 "Splash - Una sirena a Manhattan" con Tom Hanks Non è un mistero che la piattaforma Disney Plus proponga un'offerta dedicata a tutta la famiglia, con una particolare attenzione alla sensibilità dei più piccoli; proprio in questa ottica il servizio in streaming ha deciso di effettuare alcuni ritocchi anche ad unclassico come "Splash - Una sirena a Manhattan". La pellicola, uscita nel 1984, è un riadattamento della classica storia della, interpretata dalla bellissima Daryl Hannah. L'umano di cui la creatura marina si innamora ha il volto di un giovane Tom Hanks e la regia è firmata da Ron Howard, il mitico Richie Cunningham di "Happy Days", che in ...

zazoomblog : Disney+ e la censura del lato B di Daryl Hannah nel film del 1984 Splash: è polemica - #Disney+ #censura #Daryl… - ChiaraZn : RT @wireditalia: Il servizio streaming ha scelto di modificare in fretta e furia una piccolissima scena di nudo presente nel film del 1984,… - CatelliRossella : RIDICOLI Disney+ censura il sedere di Daryl Hannah in 'Una Sirena a Manhattan' - Inprimeit : «Splash – Una sirena a Manhattan»: Disney Plus censura (ancora) - MilanoCitExpo : Splash – Una sirena a Manhattan, su Disney+ una censura raffazzonata #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -