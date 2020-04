Dieci anni senza Raimondo Vianello, uno dei padri della televisione italiana (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il 15 aprile 2010 moriva Raimondo Vianello. Nato a Roma, l’attore e conduttore è stato per decenni uno dei volti noti della televisione. Raimondo Vianello se ne andava il 15 aprile di Dieci anni fa dopo undici giorni di ricovero per un’insufficienza renale. Aveva 87 anni. Gli esordi di Raimondo Vianello Partecipò alla rivista Cantachiaro n°2 di Garinei e Giovannini, in cui ebbe grande successo. Negli anni cinquanta dopo il teatro di rivista, passò al cinema come caratterista accanto ad attori quali Totò, Franco e Ciccio, Virna Lisi e l’amico Ugo Tognazzi. Lavorò contemporaneamente anche a teatro. L’ascesa definitiva Il grande successo per Raimondo Vianello giunse in televisione nel programma Un due tre assieme a Ugo ... Leggi su newsmondo "Non li avrete mai". Sugli eurobond si ripete lo stesso teatrino di dieci anni fa

