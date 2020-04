«Diavoli» | l’assalto dei falchi della finanza

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 16 aprile 2020) Invisibile e inodore, a volte letale: è il mondo dell’altae i suoi inganni spesso perpetrati nei confronti di stati e cittadini. Sui personaggi che gravitano intorno agli uffici di borsa e che influenzano le nostre vite, si concentra, il romanzo di Guido Maria Brera a cui si ispirano i dieci episodiserie dallo stesso nome prodotta da Sky e LuxVide in onda da domani su Sky Atlantic, Now tv e on demand. Cast internazionale – è … Continua L'articolo «», l’assalto deiproviene da il manifesto.