Diaconale: "Se la stagione non finisce, andremo nei tribunali"

Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, ha parlato a TMW Radio della ripartenza del campionato. "Seguo l'evolversi della situazione. Le indicazione che arrivano sono quelle di una ripresa, restano da stabilire i tempi e i modi in cui può essere effettuata con le massime garanzie per tutti, a partire dai calciatori. Le partite però si svolgeranno a porte chiuse, almeno in questa prima fase". Sul fatto che probabilmente sarà impossibile giocare al Nord, come ha detto Gravina. "Sicuramente è complicato, soprattutto per gli spostamenti, visto che ci sono ancora dei focolai. E' vero che il calcio è uno sport di contatto, ma il contatto non provoca il contagio. Il problema è impedire che arrivino in contatto giocatori positivi con quelli sani. Non ci siamo resi conto che la gran parte del peso ...

