Di Marzio: "Ripresa Serie A? Potrebbe essere un disastro. Non diventiamo medici..." (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto a Radio Marte in merito all'emergenza Coronavirus: "Per me la posta in palio è la vita di ognuno di noi. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'ex allenatore del Napoli Gianni Diè intervenuto a Radio Marte in merito all'emergenza Coronavirus: "Per me la posta in palio è la vita di ognuno di noi.

L'ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto a Radio Marte in merito all'emergenza Coronavirus: "Per me la posta in palio è la vita di ognuno di noi. Il problema Covid 19 è guarissimo e ...

Napoli su Under, Di Marzio: "Non ha la fase difensiva di Callejon, ma poi perchè tutti piccoletti?"

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live, soffermandosi su diversi temi di giornata. Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Radio Marte ...

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live, soffermandosi su diversi temi di giornata.