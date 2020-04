Di Martedì | Berlusconi omaggia Bersani Ma il talk è registrato e Floris

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Poteva essere il momento più sorprendente della serata,; invece passato inosservato. A Di; c’; Silvio. L’ex premier ormai non appare più e gli interventi che concede sono esclusivamente telefonici.Si parla di coronavirus, delle ricadute sul fronte economico, dei provvedimenti del governo. Musica già ascoltata che però si conclude con un finale differente.Di;,. Ma ilnon coglie l'occasione pubblicato su TVBlog.it 15 aprile 2020 12:44.

OLGA_LFPL : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di martedì #14aprile ?? - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di martedì #14aprile ?? - RaiUno : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di martedì #14aprile ?? - GHERARDIMAURO1 : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di martedì #14aprile ?? - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #14aprile ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Martedì Berlusconi

Reggio TV

(askanews) - Di seguito gli ascolti tv Rai di martedì 14 aprile: Informazione: Tg1 delle 20.00 -24,1%-6 milioni 876 mila Tg1 delle 13.30 -23,8%-5 milioni 227 mila Tg2 delle 13.00-14,9%-3 milioni 100 m ...Venerdì 17 alle 15.00 un appuntamento online per approfondire la conoscenza degli itinerari proposti dal t.o. attarverso le due regine del Sud America, in collaborazione con Latam airlines ...