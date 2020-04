Debito pubblico, in l’Italia arriverà al 155,5% del Pil. E’ negli Usa la situazione peggiore (Di mercoledì 15 aprile 2020) Già ieri il Fondo Monetario Internazionale, attraverso il suo bollettino, ha sottolineato come, inevitabilmente, le conseguenze economiche dell’epidemie incideranno negativamente sul nostro Paese, illustrando quindi le terribile stime relative al rapporto deficit/Pil. Il deficit italiano salirà dal 134,8 al155,5% del Pil Una stima, come accade, stamane estesa anche al nostro Debito pubblico che, proprio in virtù della contrazione del Pil – ed l’inevitabile aumento del deficit – subirà un’impennata a dir poco ‘impietosa’, passando dal 134,8% del Pil attestato nel 2019, allo stimabile 155,5% nel 2020, un rialzo pari a ben 20 punti. “Per tornare a crescere l’Italia è attesa da dure sfide” Del resto, come ha sottolineato il direttore del dipartimento affari fiscali del Fmi, Vitor Gaspar, ... Leggi su italiasera Gualtieri : «La creazione di debito pubblico Ue è già nei trattati»

Covid-19 e debito pubblico : perché la Bce non basta

Coronavirus - ecco che cosa rischia davvero l'Italia soffocata dal debito pubblico (Di mercoledì 15 aprile 2020) Già ieri il Fondo Monetario Internazionale, attraverso il suo bollettino, ha sottolineato come, inevitabilmente, le conseguenze economiche dell’epidemie incideranno negativamente sul nostro Paese, illustrando quindi le terribile stime relative al rapporto deficit/Pil. Il deficit italiano salirà dal 134,8 al155,5% del Pil Una stima, come accade, stamane estesa anche al nostroche, proprio in virtù della contrazione del Pil – ed l’inevitabile aumento del deficit – subirà un’impennata a dir poco ‘impietosa’, passando dal 134,8% del Pil attestato nel 2019, allo stimabile 155,5% nel 2020, un rialzo pari a ben 20 punti. “Per tornare a crescere l’Italia è attesa da dure sfide” Del resto, come ha sottolineato il direttore del dipartimento affari fiscali del Fmi, Vitor Gaspar, ...

CottarelliCPI : Moritz Kraemer, ex S&Ps, scrive sul Financial Times che l'aumento del nostro debito pubblico è ora più rapido che n… - MEF_GOV : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla luce della necessità di finanziamento aggiuntivo emersa a seguito… - NicolaMorra63 : Gli investitori privati italiani (famiglie e imprese) a fine 2019 avevano 62 MLD di titoli del debito pubblico, il… - polpol12168295 : RT @CesareSacchetti: Fornero:'servirà una forma di trasferimento dalla ricchezza privata alla riduzione del debito pubblico.' Questo è l'ob… - Luciano06815942 : RT @ImolaOggi: ??Fornero: sarà necessario trasferimento di ricchezza privata per ridurre debito pubblico. Si prenderanno tutto. (ce lo chied… -