De Vito | turismo balneare | ascoltare categorie settore

Roma – "Il settore del turismo balneare, trainante per l'economia del Lazio, sta subendo danni irreparabili a causa della pandemia in atto. Se prima di tutto va garantito il diritto alla salute dei cittadini, e' anche vero che bisogna cominciare a pensare a nuove strategie che, con scelte equilibrate, possano rilanciare le attivita' del nostro litorale." "Riteniamo che il primo imprescindibile passo sia quello di convocare una Commissione congiunta Attivita' Produttive e turismo nel corso della quale far intervenire le principali associazioni balneari, al fine di ascoltare dai diretti interessati quali sono, a loro avviso, le principali criticita' da risolvere e anche se hanno studiato soluzioni per garantire, nel prossimo futuro, la sicurezza degli utenti nell'accesso e la permanenza sulle spiagge, nel pieno rispetto delle ...

