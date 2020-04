"Darei tutto quello che ho". Coronavirus, il dramma di Mauro Corona rivelato in diretta tv da Bianca Berlinguer (Di mercoledì 15 aprile 2020) Parole toccanti, sentite, commosse, piene di pietà e preoccupazione, quelle di Mauro Corona a CartaBianca. Nel suo consueto intervento al programma di Bianca Berlinguer in onda il martedì su Rai 3, la puntata è quella del 14 aprile, lo scrittore rivela: "Darei tutto quello che ho per la guarigione di due amici che stanno lottando con questa peste del terzo millennio. Voglio fare un augurio a tutti i malati. Pensiamo a mandare speranza a chi sta male". Insomma, anche Mauro Corona è stato colpito negli affetti dal Coronavirus, così come quasi tutti gli italiani. Successivamente, lo scrittore ha parlato delle misure di contenimento, tra critiche ed apprezzamenti dell'esecutivo: "Non mi piace la caccia a chi esce come se fosse un evaso pluriomicida. Bisogna controllare ma senza esagerazioni. Nessuno ha la formula magica, e io ammiro la gestione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 aprile 2020) Parole toccanti, sentite, commosse, piene di pietà e preoccupazione, quelle dia CartaBianca. Nel suo consueto intervento al programma di Bianca Berlinguer in onda il martedì su Rai 3, la puntata è quella del 14 aprile, lo scrittore rivela: "che ho per la guarigione di due amici che stanno lottando con questa peste del terzo millennio. Voglio fare un augurio a tutti i malati. Pensiamo a mandare speranza a chi sta male". Insomma, ancheè stato colpito negli affetti dal, così come quasi tutti gli italiani. Successivamente, lo scrittore ha parlato delle misure di contenimento, tra critiche ed apprezzamenti dell'esecutivo: "Non mi piace la caccia a chi esce come se fosse un evaso pluriomicida. Bisogna controllare ma senza esagerazioni. Nessuno ha la formula magica, e io ammiro la gestione del ...

