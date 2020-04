Dante Santoro, attacco alla Regione sul bonus alle imprese (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Regione Campania aveva promesso un contributo di duemila euro in supporto delle microimprese, ma per molte di queste sarà impossibile accedere a questa misura a causa del limite imposto a chi supera i centomila euro di fatturato; sul tema è sceso in campo il Consigliere Provinciale e Comunale Dante Santoro che, raccogliendo il grido d’allarme di tanti imprenditori, ha deciso di scrivere alla Regione Campania ed al governatore: ” Questa misura poteva essere una boccata d’ossigeno importante per migliaia di imprenditori che, con le loro famiglie, vivono momenti difficili ed estenuanti attese di misure in loro supporto che, dopo un mese di chiusura forzata, ancora non arrivano. Tanti sono assaliti da richieste di pagamento per affitti e bollette di tutti i generi, un assurdo che Stato e Istituzioni prima ti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – LaCampania aveva promesso un contributo di duemila euro in supporto delle micro, ma per molte di queste sarà impossibile accedere a questa misura a causa del limite imposto a chi supera i centomila euro di fatturato; sul tema è sceso in campo il Consigliere Provinciale e Comunaleche, raccogliendo il grido d’rme di tanti imprenditori, ha deciso di scrivereCampania ed al governatore: ” Questa misura poteva essere una boccata d’ossigeno importante per migliaia di imprenditori che, con le loro famiglie, vivono momenti difficili ed estenuanti attese di misure in loro supporto che, dopo un mese di chiusura forzata, ancora non arrivano. Tanti sono assaliti da richieste di pagamento per affitti e bollette di tutti i generi, un assurdo che Stato e Istituzioni prima ti ...

aSalerno_it : #salerno Buoni spesa, Dante Santoro: 'Anomalie..' - aSalerno_it : #salerno Consegne a domicilio a Salerno, Dante Santoro: 'Tutti o nessuno' - salernocitta : Salerno, Dante Santoro: consegne a domicilio o tutti o nessuno - salernocitta : Al via la “Casa della Salute Telematica”, Dante Santoro: “Consulenze mediche a distanza in dieci specialità mediche… - salernocitta : Assembramenti al sole, Dante Santoro: “Usate l’app fiato sul collo per segnalarli” -

Ultime Notizie dalla rete : Dante Santoro Buoni spesa, Dante Santoro: “Anomalie..” aSalerno Buoni Spesa a Salerno, Santoro: "Vigilare perchè nessuno venga discriminato,

Dante Santoro interviene sul caso dei “Buoni Spesa” a Salerno. In una nota il consigliere comunale e provinciale parla di una “serie di esclusi che reclamano di averne i requisiti” e di “alcune ...

Salerno: al via la “Casa della Salute Telematica”, consulenze mediche a distanza

Il Consigliere Comunale e Provinciale Dante Santoro presenta la “Casa della Salute Telematica”, un’iniziativa rivolta a persone in stato di bisogno che vorranno consulenze a distanza, in continuità ...

Dante Santoro interviene sul caso dei “Buoni Spesa” a Salerno. In una nota il consigliere comunale e provinciale parla di una “serie di esclusi che reclamano di averne i requisiti” e di “alcune ...Il Consigliere Comunale e Provinciale Dante Santoro presenta la “Casa della Salute Telematica”, un’iniziativa rivolta a persone in stato di bisogno che vorranno consulenze a distanza, in continuità ...