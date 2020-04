D’Amato | su vaccino antinfluenzale Oms è d’accordo con Regione Lazio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – “Bene le autorevoli dichiarazioni rese oggi nel corso della conferenza stampa da Ranieri Guerra dell’Organizzazione mondiale della Sanita’ (OMS) in riferimento alla prossima stagione di campagna. Nelpresto ci sara’ un’ordinanza per rendere obbligatoria la vaccinazionee anti-pneumococcica agli ultra 65enni e a tutto il personale sanitario. Questo limitera’ i fattori confondenti per il COVID-19”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della, Alessio D’Amato.