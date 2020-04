Dalle auto elettriche ai viaggi, come cambierà il mondo dopo il coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) come cambierà il mondo dopo il coronavirus? I progetti sulle auto elettriche subiranno una frenata. ROMA – come cambierà il mondo dopo il coronavirus? A questa domanda non è possibile dare una risposta. Gli studiosi preferiscono non sbilanciarsi sul futuro visto che il Covid-19 è nuovo anche per loro. L’unica cosa certa, al momento, è che fino a quando non si troverà il vaccino ci aspetterà una normalità diversa dal passato con la speranza di poter presto ritrovare quella quotidianità che manca da diversi mesi. Lo stop alle auto elettriche Prima della pandemia il mondo stava cambiando con il mercato dell’auto pronto a scommettere sulle vetture elettriche. L’emergenza coronavirus ha portato la chiusura degli stabilimenti con questi progetti che subiranno una frenata. Difficile, al momento, ... Leggi su newsmondo Raccolta fondi per il Pascale - 20mila euro dalle foto d’autore

Ronaldinho è stato trasferito agli arresti domiciliari dalle autorità paraguaiane : era in carcere da un mese

il comparatore ha calcolato che un automobilista che scegliesse di sospendere per un mese l'RC auto 'risparmierebbe', di fatto, circa 40 euro; se invece optasse per la sospensione massima concessa ...

L’auto ha le gomme a terra, il mercato ha abbassato la saracinesca ... Il risultato è che da noi le vetture elettriche quasi non possono essere utilizzate fuori città, sono addirittura “bandite” dalle ...

il comparatore ha calcolato che un automobilista che scegliesse di sospendere per un mese l'RC auto 'risparmierebbe', di fatto, circa 40 euro; se invece optasse per la sospensione massima concessa ...L’auto ha le gomme a terra, il mercato ha abbassato la saracinesca ... Il risultato è che da noi le vetture elettriche quasi non possono essere utilizzate fuori città, sono addirittura “bandite” dalle ...