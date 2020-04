Da villa della mafia a orto didattico col crowdfunding Bicocca

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Milano, 15 apr. (Adnkronos) – Anche un palermitano nel team che vuole realizzare une comunitario nel giardino di unaconfiscata a un narcotrafficante. L’obiettivo è quello di ‘Un bene da coltivare’, progetto selezionato nell’ambitoseconda edizione dell’Università del, il programma di finanza alternativa dell’Università di Milano-, promosso per consentire a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Ateneo di realizzare progetti innovativi e idee imprenditoriali attraverso campagne di raccolta fondi sulla piattaforma Produzioni dal Basso.La campagna diservirà per trasformare lache si trova a Rozzano in un vero e proprio percorsoe dimostrativo: 12 aiuole di circa 8 metri quadri ...